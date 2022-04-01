«Я теперь знаю, что мой «трактор» спокойно машину переезжает»: российский оккупант хвастается своими зверствами в Украине

В то время как правительство рф отвергает какие-либо обвинения о зверствах российских оккупантов в Украине, те охотно обсуждают это в телефонных разговорах.
Об этом сообщает СБУ.
Российский захватчик, который несколько недель назад находился под Киевом, с насмешкой рассказал о том, на что способен его военная техника.
«Я теперь знаю, что мой «трактор» спокойно машину переезжает», - сказал он.
Собеседник не спросил товарища, были ли мирные жители в этом автомобиле. Единственный вопрос который его заинтересовал, это «с какой скоростью надо ехать?»
- Я еб*шил где-то 40 км/час. Перелетел, дай Бог! Думал, обратно на колеса не встанет.
- У тебя, наверное, спортивный интерес был: получиться – не получится.
Служба безопасности уже открыла 2882 уголовных производства, связанных с войной РФ против Украины.
«И все они будут доведены до конца», - добавили в СБУ.