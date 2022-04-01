26 автомобилей, 23 дома, 32 квартиры, моторная яхта: Суд наложил арест на имущество кума путина Медведчука и его жены

13 апреля Лычаковский районный суд Львова по представлению Государственного бюро расследований и Офиса Генерального прокурора арестовал еще 154 объекта движимого и недвижимого имущества народного депутата Украины Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Как известно, 12 апреля лидера ОПЗЖ, кума путина Виктора Медведчука задержали. ФСБ пыталась вывезти Виктора Медведчука сначала в Приднестровье, а затем – в Москву. Но СБУ задержала беглого нардепа по дороге – на выезде из Киевской области.

Среди арестованного: 26 автомобилей, 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 17 паркомест и моторная яхта.

Под арест также попали доли в уставных капиталах в 25 компаниях, бенефициарным владельцем которых является Виктор Медведчук или его жена.

Ранее следователи ГБР и прокуроры Офиса Генерального прокурора через суд уже арестовали яхту и другое недвижимое имущество Медведчука.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обменять задержанного кума путина Виктора Медведчука на украинских военных, находящихся в плену у оккупантов.

Напомним, ранее сообщалось, что глава политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. 18 марта Лычаковский районный суд Львова разрешил его арест.

Как известно, 19 февраля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны включил Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в список санкций за финансирование терроризма. Решение СНБО о введении санкций основывается, в частности, на материалах СБУ, расследующей поставки угля из оккупированной части Донбасса в Украину и рф.

8 октября 2021 года Генпрокуратура предъявила Медведчуку новое подозрение в государственной измене и содействии террористической организации в связи с причастностью к незаконным поставкам угля с оккупированной территории в конце 2014 – начале 2015 года. До этого Медведчук уже находился под домашним арестом по делу о разграблении ресурсов в Крыму (нефти и газа) и госизмене.

Отметим, что с началом полномасштабного вторжения рф в Украину членов и сторонников «ОПЗЖ» не раз уличали на сотрудничестве с оккупантами. В частности, коллаборанты из «ОПЗЖ» в Мариуполе фактически стали корректировщиками огня для российских оккупантов, обстреливавших критическую гражданскую инфраструктуру.

Во время военного положения в Украине запретили деятельность «ОПЗЖ», «Партии Шария», «Оппоблока» и ряда других партий, связанных с рф.