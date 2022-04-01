Полиция задержала пенсионера, который помогал оккупантам пытать людей в Буче

Полицейские задержали 62-летнего мужчину, который активно содействовал оккупантам в Буче.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

По материалам следствия, 62-летний житель Кривого Рога приехал в Бучу на Киевщине к родственникам. В феврале 2022 года мужчина перешел на сторону оккупантов. Совместно с ними он патрулировал, запугивал и избивал местных жителей, а также угрожал им убийством и сдавал позиции украинских военных.

Кроме того, следствие установило, что подозреваемый вместе с российскими военными избивал и пытал людей, которые поддерживали Вооруженные силы Украины, сопротивлялись захватчикам и не соглашались на сотрудничество.

Все следственные действия совершены полицейскими в рамках расследования уголовного производства, открытого по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 111-1 («Коллаборационная деятельность»), частью 2 статьи 111 («Государственная измена»), частью 2 статьи 110-2 («Финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти») Уголовного кодекса Украины.

Во время обыска в помещении злоумышленника полицейские изъяли вещественные доказательства, свидетельствующие о его сотрудничестве с оккупантами. Поэтому фигурант уже объявлен о подозрении в государственной измене. Ему грозит пожизненное заключение.

Как известно, после освобождения городов Ирпеня, Буча и других стало известно о сотнях убитых мирных жителей. У многих были связаны руки за спиной. Также зафиксированы случаи изнасилования, жертвы этих преступлений были убиты российскими оккупантами. Шок от увиденного выразили не только руководство Украины, но лидеры европейских государств.

После этого разведка обнародовала имена росгвардейцев, причастных к военным преступлениям на Киевщине.

Кроме того, ранее сообщалось о новых содеянных зверствах врага в Буче - изнасилование 14-летней девочки впятером и 11-летнего мальчика на глазах у матери. Также на Киевщине оккупанты отрезали мужчине руки на глазах у дочери и изнасиловали 20-летнюю беременную.