Генсек ООН заявил, что война россии против Украины может привести к нищете и голоду, невиданных десятилетиями

Война россии против Украины может привести к голоду и бедности большой части человечества в масштабах, невиданных десятилетиями.

Об этом написал генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш в Твиттер.

«Война в Украине может втянуть более 1/5 человечества в нищету, нужду и голод в масштабах, невиданных десятилетиями. Единственное прочное решение войны и ее последствий для самых бедных и уязвимых людей в мире – это мир», - заявил Гуттериш.

Напомним, Зеленский заявил, что россия рассматривает голод как оружие против людей: «Уничтожают склады с топливом, продуктами, аграрную технику и минируют поля».