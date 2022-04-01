В Одессу СБУ задержала членов криминальных группировок, которые сотрудничали с РФ – некоторые даже пошли в тероборону, чтобы собирать информацию

Служба безопасности Украины нейтрализовала мощную преступную группировку в Одессе, которая пошла на сотрудничество с врагом и хотела присоединиться к оккупационной власти, если рашисты захватят город.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

В ходе масштабной спецоперации СБУ и Нацпола были задержаны лидеры и члены преступных группировок, среди которых известны в криминальных кругах «Эмиль Варшавский» и «Пайзулаев».

Коллаборанты поддерживали связь с представителями РФ, «докладывали» им о ситуации в регионе, а также терроризировали и запугивали местное население.

Некоторые члены группировки записались в ряды Теробороны, чтобы собирать информацию об украинских военных в Одесской области.

По информации СБУ, разоблаченные лица должны были охотиться на правоохранителей и активистов-патриотов.

Все члены группировки, являющиеся гражданами Украины, задержаны. Один из лидеров (который является иностранцем) выдворен из Украины, другому, который находится за границей, – запрещен въезд.

Напомним, какв Одесской области криминальных элементов с помощью полиграфа проверяли на сотрудничество с российскими оккупантами.