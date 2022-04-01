В Одессе за сотрудничество с оккупантами задержали главу фракции ОПЗЖ Мариупольского горсовета

Сотрудники ГБР разоблачили руководителя фракции партии ОПЗЖ Мариупольского городского совета, который осуществлял антиукраинскую информационную кампанию в поддержку страны-агрессора.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По оперативной информации, задержанный является экс- мужем бывшей «генеральной прокурорки» Крыма Наталии Поклонской, которая была одной из главных фигур во время аннексии Россией Крыма.

Этот «политик» прошел «тернистый» путь от человека Януковича, Медведчука, Королевской к руководителю Мариупольской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь». Он стал рупором кремля на востоке – выступал за восстановление экономических завязок с Россией.

В отношении него в суде уже рассматривается дело посягательства на территориальную целостность Украины.

Также зафиксировано, что накануне военного вторжения России коллаборант на своей официальной странице в Facebook написал призыв к свержению действующей украинской власти.

Тем самым он совершил организацию и проведение мероприятий политического характера, осуществление информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором, направленным на поддержку государства-агрессора, подпадающего под уголовную ответственность по части 6 статьи 111-1 УК Украины.

Сотрудники ГБР нашли злоумышленника на съемной квартире в Одессе, куда он скрылся из Мариуполя.

Задержанного проверили через полиграф и установили вероятную причастность к коллаборационной деятельности. В настоящее время депутат передан Службе безопасности Украины.

Как известно, главой фракции ОПЗЖ в Мариупольском горсовете является 47-летний Владимир Клименко.

Владимир Клименко По данным в Сети, о трудовом пути Клименко известно не так уж много. Согласно собственному заверению, после университета Клименко больше года работал в Азовском морском пароходстве в должности экономиста валютно-финансового отдела.⠀В период с 1997 по 2003 года имел опыт работы в различных коммерческих предприятиях на руководящих должностях.

Карьерный скачок Клименко состоялся в 2003 году, когда он возглавил Управление торговли Мариупольского городского совета. Новый виток развития молодого чиновника и бизнесмена произошел в 2006 году, когда он смог возглавить Приморскую райадминистрацию Мариуполя.

В 2009 году Клименко занял должность заместителя городского головы, а с 2014 по 2015 год – первого зама мэра Мариуполя, где курировал жилищно-коммунальное хозяйство, внутреннюю политику, связи с общественностью, пресс-службу, а также вопросы, взаимодействия городского совета с правоохранительными органами и Вооруженными Силами Украины, возглавлял сектор мобилизационной работы.

Осенью 2020 году Клименко баллотировался в мэры Мариуполя и занял второе место на выборах, уступив действующему мэру города Вадиму Бойченко.

Напомним, что с началом полномасштабного вторжения рф в Украину членов и сторонников «ОПЗЖ» не раз уличали на сотрудничестве с оккупантами. В частности, коллаборанты из «ОПЗЖ» в Мариуполе фактически стали корректировщиками огня для российских оккупантов, обстреливавших критическую гражданскую инфраструктуру.

Также напомним, как вечером 12 апреля Владимир Зеленский сообщил о поимке беглого лидера ОПЗЖ и кума путина Виктора Медведчука.

В СБУ, комментируя поимку Медведчука, отметили, что наказание настигнет всех предателей Украины.

Позже глава СБУ Иван Баканов рассказал, что ФСБ пыталась вывезти Виктора Медведчука сначала в Приднестровье, а затем – в Москву. Но СБУ задержала беглого нардепа по дороге – на выезде из Киевской области. Охранник Медведчука Андрей Таран рассказал, как кум путина сбежал из своего особняка, где он находился под домашним арестом, а также о содействии побегу со стороны ФСБ.

Зеленский готов обменять задержанного кума путина Медведчука на плененных рф украинских военных.