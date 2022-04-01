Двух украинских пилотов удалось освободить из плена российских оккупантов: «Допросы начинались с пропаганды, а раненным не оказывают медпомощь»

Из плена российских оккупантов освободили двух украинских пилотов Ивана Пепеляшко и Алексея Чижа.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки.

Пилоты попали в плен 8 марта в районе села Новая Басань в Черниговской области. Место их содержания меняли несколько раз, пока не отправили в СИЗО города Курск, где они находились в камере еще с восемью украинскими офицерами.

По словам Ивана Пепеляшко, несмотря на серьезные ранения в СИЗО, большинство украинцев не получают элементарной медицинской помощи.

«Ребята держатся, но у большинства раны начали гноиться. Просили россиян дать хотя бы бинты и зеленку, позаботиться о самых тяжелых. Но тщетно», - говорит он.

Вместе с тем постоянно продолжались изнурительные допросы. Алексей Чиж вспоминает, что каждый допрос традиционно начинался с путинской пропаганды по поводу того, что Украину придумал Ленин.

«Принуждали записывать пропагандистские видео. Если отказывались, угрожали, что перестанут перевязывать раны товарищам. Говорили, что будут отрезать воспаленные части. Упоминали о наших семьях и об опасности, которая им угрожает», - сказал Алексей Чиж.

Российские офицеры даже при допросах признавали, что их «блицкриг» провалился и поставленных целей достичь не удалось.

«Они действительно зомбированы. Спрашивают, много ли в Украине «нациков…Повторяют, что хотят освободить Украину от нацистов. Что мы скоро снова будем жить в одной стране, а Галичину заберет Польша. Просто ё*нуты какие-то», — говорит Иван Пепеляшко.

Отмечается, что сейчас Иван Пепеляшко и Алексей Чиж находятся в безопасности. Они в госпитале и получают всю необходимую медицинскую помощь.

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