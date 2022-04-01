Разведка показала документы о том, как российские оккупанты планировали захватить Киев под видом «учений»

В распоряжении Главного управления разведки Министерства обороны Украины появился документ, свидетельствующий о намерении оккупантов захватить столицу под видом стратегических военных учений.

Об этом ГУР сообщили в своем Facebook.

Об этом говорится в боевом распоряжении командира 96-й отдельной разведывательной бригады, которое он получил из штаба 1 танковой армии западного военного округа РФ.

«В частности группировка российских войск «Центр», действовавшая на черниговском и сумском направлениях, получила задачу захватить левобережную часть Киева», — говорится в сообщении.

Как отмечает ГУР, в документе определены этапы проведения наступления и задачи личного состава бригады.

Напомним как командование оккупантов оставило своих солдат без обещанных выплат за войну в Украине и не дает им увольняться со службы.