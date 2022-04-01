«За Каховку, с*ука!»: Появилось видео последнего боя украинского десантника «Балу»

Командование десантно-трюмовых войск опубликовало видео последнего боя воина-десантника – главного сержанта десантно-штурмовой роты 80 отдельной десантно-штурмовой бригада ДШВ ВСУ, сержанта Владимира Балюка, удостоенного звания Герой Украины (посмертно).

Соответствующая видеозапись опубликована на странице Командование в Facebook.

Как говорится в сообщении, корреспонденты Информагентства АрмияInform проработали видеоматериал, где зафиксированы уникальные кадры уничтожения российских оккупантов и их бронетехники непосредственно «Балу» и его боевым собратьям.

- Давай, и этого, за Каховку, с*ка! - выкрикнул после точного выстрела один из военных.

Как известно, 5 апреля на юге Украины во время боя с превосходящими силами противника Владимир Балюк героически погиб. Подразделение, в составе которого Владимир командовал штурмовой группой, вело наступательные действия. Десантники должны были закрепиться в одном из населенных пунктов на юге Украины. Однако противник, чтобы сорвать наступление, покинул танки, бронетехнику и много живой силы.

«Завязалось тяжелое, жесткое и мощное сражение. Неожиданно на правом фланге появилась вражеская боевая машина десанта, которая шла прямо на наши боевые позиции. Владимир заметил боевую машину и сразу «поджарил» ее из «Джавелина». Через несколько минут появилась еще одна БМД противника. Владимир, мгновенно схватил в руки NLAW и подбил вторую «Беху». Она тоже запылала. Бой продолжался. Контратака оккупантов захлестнулась. Рашисты начали отступать, прикрывая свой уход огнем из всего имеющегося вооружения. Именно в этот момент Владимир получил смертельное осколочное ранение», - рассказал командир Балюка с позывным «Один».

В ходе боя штурмовая группа, которой командовал сержант Владимир Балюк – уничтожила 4 БМД и много оккупантов, а другие подразделения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады – сожгли 5 российских танков и ликвидировали несколько десятков живой силы россиян.