Евросоюз спустя восемь лет исправил недостаток в санкциях, который позволял РФ покупать оружие

Пятый пакет санкций, который Евросоюз ввел в конце прошлой недели, закрыл лазейку, которая позволяла европейским странам продавать оружие в Россию, несмотря на ее многолетнюю агрессию против Украины.

Об этом сообщает «Лига.net» со ссылкой на агентство Reuters.

Евросоюз запретил экспорт оружия в Россию в июле 2014 года в ответ на оккупацию Крыма. Эмбарго предполагало исключение для контрактов, подписанных до августа 2014 года. Благодаря этому в 2014-2015 годах Франция чуть не продала России вертолетоносцы Мистраль.

Лазейкой успешно пользовались страны с мощной оборонной промышленностью, такие как Германия и Франция. По официальным данным, в 2021 году страны Евросоюза вместе продали России оружие и боеприпасы на сумму 39 миллионов евро. Это в полтора раза больше, чем в 2020-м, когда продажи составили 25 миллионов евро.

После начала полномасштабной войны 24 февраля члены Евросоюза потребовали закрыть этот пробел в санкциях, но договориться об этом удалось лишь на прошлой неделе под давлением таких стран, как Польша и Литва. Пятый пакет санкций также предусматривает эмбарго на импорт угля из России, запрет на операции с четырьмя ключевыми российскими банками и закрытие доступа в порты ЕС российским судам.