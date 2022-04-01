Мобилизованным оккупантам выдают сгнившие бронежилеты

Военнослужащие РФ, за счет которых доукомплектовываются наиболее пострадавшие в войне против Украины подразделения, получают в качестве снаряжения непригодный к использованию и списанный хлам.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
12 марта российская железная дорога доставила «новобранцам» груз с 5006 единицами бронежилетов. По прибытии груза выяснилось, что ткань бронежилетов практически полностью сгнила, а металлические бронепластины проржавели.
«Бронежилеты были сняты с «длительного хранения», где они в течение лет лежали в условиях высокой влажности. Пока эта «защита» физически не способна кого-либо реально защитить. Как на такие поставки отреагировали российские мобилизованные – неизвестно», – говорится в сообщении.