Военнослужащие РФ, за счет которых доукомплектовываются наиболее пострадавшие в войне против Украины подразделения, получают в качестве снаряжения непригодный к использованию и списанный хлам.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

12 марта российская железная дорога доставила «новобранцам» груз с 5006 единицами бронежилетов. По прибытии груза выяснилось, что ткань бронежилетов практически полностью сгнила, а металлические бронепластины проржавели.