Журналист рассказал, как затопление «Москвы» повлияет на фронт на Юге Украины: «Блестящая операция ВСУ»

Выведение из строя российского крейсера «Москва» оставит без прикрытия российские десантные корабли в Черном и Азовском морях.
Об этом сообщил журналист Аркадий Бабченко.
Он отметил, что украинский «Байрактар» подлетел и вывел из строя РЛС «Москвы», которая теперь не смогла воспользоваться системой ПВО С-300.
«После чего крейсер оказался практически безоружным. Из ПВО у него остались только две устаревшие «Осы» и АК-630. После этого по крейсеру было вмазано двумя ракетами, обе ракеты лупили в борт».
«Крейсер «Москва» со своей системой ПВО, состоящей из 64 ракет С-300 – прикрывал большие десантные корабли, которые таскают железо и пушечное мясо в Бердянск. Кораблей, способных осуществлять такое прикрытие переброски десанта, в черноморском флоте у России больше не осталось. Где-то там еще болтается «Адмирал Эссен», но у него из средств ПВО есть «Штиль» и морской аналог «Бука», но С-300 нет».
«Это – блестящая операция ВСУ фактически по срыву дальнейшей переброски российских сил морем. Это – тактическая победа. Это намного серьезнее, чем просто плавающую железяку с полутысячей орков на борту потопить. Это может сказаться на всем южном театре военных действий. В общем, это реально серьёзная победа, друзья мои. Которая может оказать влияние на ход войны. Слава ВСУ!» - отметил Бабченко.