Журналист рассказал, как затопление «Москвы» повлияет на фронт на Юге Украины: «Блестящая операция ВСУ»

Выведение из строя российского крейсера «Москва» оставит без прикрытия российские десантные корабли в Черном и Азовском морях.

Об этом сообщил журналист Аркадий Бабченко.

Он отметил, что украинский «Байрактар» подлетел и вывел из строя РЛС «Москвы», которая теперь не смогла воспользоваться системой ПВО С-300.

«После чего крейсер оказался практически безоружным. Из ПВО у него остались только две устаревшие «Осы» и АК-630. После этого по крейсеру было вмазано двумя ракетами, обе ракеты лупили в борт».

«Крейсер «Москва» со своей системой ПВО, состоящей из 64 ракет С-300 – прикрывал большие десантные корабли, которые таскают железо и пушечное мясо в Бердянск. Кораблей, способных осуществлять такое прикрытие переброски десанта, в черноморском флоте у России больше не осталось. Где-то там еще болтается «Адмирал Эссен», но у него из средств ПВО есть «Штиль» и морской аналог «Бука», но С-300 нет».