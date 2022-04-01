«Минус 16 крылатых ракет»: затопление «Москвы» уменьшило ракетный потенциал оккупантов в Черном море

После того, как российский крейсер «Москва» с 16 крылатыми ракетами выведен из строя, находящийся в Черном море суммарный залп крылатых ракет кораблей черноморского флота РФ уменьшился с 72 до 56.

Об этом сообщил главный редактор издания «BlackSeaNews» Андрей Клименко в Facebook.

В Черном море находятся следующие ракетные корабли ЧФ РФ с крылатыми ракетами «Калибр»:

1. фрегат «Адмирал Эссен» (8 ракет); 2. фрегат «Адмирал Макаров» (8 ракет); 3. корвет «Вышний Волочёк» (8 ракет); 4. корвет «Ингушетия» (8 ракет); 5. корвет «Гайворон» (8 ракет); 6. подводная лодка «Ростов-на-Дону» (4 ракеты); 7. подводная лодка «Старый Оскол» (4 ракеты); 8. подводная лодка «Великий Новгород» (4 ракеты); 9. подводная лодка «Колпино» (4 ракеты).

Итак суммарно в залпе – 56 ракет «Калибр». При этом на крейсере «Москва» нет ракет «Калибр», на нем крылатые ракеты «Вулкан», назначение которых – большие надводные цели.