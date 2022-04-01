Верховная Рада признала геноцидом преступления российской армии в Украине

Верховная Рада признала действия российского государства и армии в Украине геноцидом украинского народа.
Об этом сообщил в Facebook народный депутат от «Евросолидарности» Владимир Вятрович.
Рада призвала международные организации и парламенты зарубежных государств осудить геноцид, преступления против человечности и военные преступления на территории Украины.
На рассмотрение выдвигали законопроекты Вятровича и спикера ВР Стефанчука, нардепы поддержали последний – 363 голоса.
«Действия россиян в Мариуполе, Буче, Бородянке и многих других местах подпадают под определение геноцида. Это постановление дает начало международно-правовой оценке преступлений российского государства и армии в Украине», - говорится в сообщении.