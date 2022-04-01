Верховная Рада признала геноцидом преступления российской армии в Украине

Верховная Рада признала действия российского государства и армии в Украине геноцидом украинского народа.

Об этом сообщил в Facebook народный депутат от «Евросолидарности» Владимир Вятрович.

Рада призвала международные организации и парламенты зарубежных государств осудить геноцид, преступления против человечности и военные преступления на территории Украины.

На рассмотрение выдвигали законопроекты Вятровича и спикера ВР Стефанчука, нардепы поддержали последний – 363 голоса.