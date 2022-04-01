«Просто ходил раздавал, сигареты за $100 покупал»: Российские оккупанты, чтобы выжить на войне, начали избавляться от награбленного у украинцев

Российские оккупанты, чтобы выжить на войне в Украине, даже раздают и выбрасывают награбленное.

Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры захватчиков, которые есть в распоряжении СБУ.

Один из рашистов говорит своей жене, что очень хочет выжить на войне в Украине. А так как видит, что: «кто много себя здесь чего взял… там деньги, золото, короче… или не выжили, или их ранили», решил избавиться от награбленного.

Но не нашел ничего лучше, как просто раздать сослуживцам : «Короче, я все… доллары и гривны раздал. Просто ходил... раздавал, сигареты за 100 долларов покупал…».

Этот оккупант, как отметили в СБУ, хоть с опозданием, но усвоил урок, что воровать нельзя.

«Следующее знание, которое ему не помешает уяснить: не стоит с оружием врываться в чужую страну. Это тоже наказывается», – подытожили в спецслужбе.

Напомним, как российские оккупанты после отвода войск из Киевской области начали массово провозить через Беларусь угнанные у украинцев иномарки.

Ранее сообщалось, что оккупанты рф массово отправляют из Беларуси домой награбленные вещи из Украины. Также в сети появилось аудио разговора с российским оккупантом Николаем Степановым, который отправил из Беларуси в Уссурийск 140 килограммов запчастей и кондиционеров, украденных в Украине.