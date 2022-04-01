Секретарь СНБО заявил, что власти Украины были готовы к вторжению и ожидали, что оно начнется 22 февраля

Власти Украины знали, что РФ готовит масштабное вторжение, изначального его начало ожидали 22 февраля.

Об этом в интервью «ВВС-Украина» рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

- Мы знали, что будет происходить на территории нашей страны. Более того, дата нападения была не 24 февраля, а 22-го. Они 22 февраля должны были напасть на нашу страну в том формате, который есть сейчас. Единственное, чего мы не ожидали – это то, что будет задействована территория Беларуси. Дискуссии об этом были, но в итоге мы считали, что это будет по-другому.

- Начиная с октября-ноября, в этом помещении мы общались с большим количеством делегаций – из США, Великобритании, других стран – и я им объяснял, чего они не учитывают… Это – воля нашего народа к свободе. Мы будем бороться до последнего, но никуда отсюда не уйдем, потому что это наша земля, - говорит Данилов.

- У нас было четкое представление, что это должно быть 22. Наши разведчики в боях получили приказы, которые были изданы на 22 число, а затем исправлены на 24, - пояснил секретарь СНБО.

Он заверил, что у властей был план, как отразить российскую агрессию.

- И винить нас, что мы не готовились – совершенно некорректно. Мы не могли выйти и публично сказать населению: «Друзья, 22 февраля начинается война». Это недопустимые вещи с точки зрения государственного управления. Но мы готовились. С 1 января у нас начал действовать закон о национальном сопротивлении. У нас на каждой территории разворачивались батальоны территориальной обороны. Мы понимали, что будем делать.