«Не хочу говорить, сколько диверсантов положили в первые дни»: Данилов о покушениях на Зеленского

Российские диверсанты планировали пять покушений на Президента Украины Владимира Зеленского в период с 22 февраля по 7 марта.

Об этом в интервью «ВВС-Украина» рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

- План был довольно прост и дерзок: прежде всего, уничтожение Президента нашей страны. У них это стояло вопросом номер один, и было несколько попыток по этому вопросу. Более того, я могу сказать, что 22 февраля примерно в 19:20 мы получили информацию, что в ближайшее время это может произойти. Потом было еще четыре попытки. Крайняя была 7 марта – тогда мы получили информацию от наших партнеров, разведок, что планируется такая операция.