Россия собиралась поставить во главе Украины «людей в погонах», - Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия планировала поставить в руководстве Украины высокопоставленных офицеров.

Об этом Данилов сказал в своем интервью «ВВС-Украина».

Он опроверг информацию, что РФ рассчитывала на пророссийских политиков (Мураев) или коллаборантов (Царев).

- Скажем так, я понимаю, кого они готовили на эту должность. И это не Медведчук и Янукович… Не могу сказать их имена. Единственное, что могу сказать, что это люди в погонах. В больших погонах, - отметил Данилов.

- Украинцы? – спросил журналист.

- Россияне нами никогда править не могли, это невозможно. Это мое предположение, что это люди в больших погонах. И на должность премьер-министра, и на должность руководителя государства, - добавил секретарь СНБО.