На Николаевщине суд наказал 13 годами тюрьмы мужчину, который убил соседа, чтобы скрыть кражу

Первомайский горрайонный суд приговорил к 13 годам лишения свободы 37-летнего местного жителя, который убил пенсионера, чтобы скрыть кражу.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной прокуратуры.

По данным следствия, в июле 2020 года в селе Софиевка злоумышленник с целью скрыть кражу средств в домовладении 68-летнего местного жителя, нанес удар неустановленным предметом по голове мужчины, после чего сжал ему шею, отчего последний скончался на месте.

Обвиняемый в судебном заседании категорически не признал свою вину.

Приговором Первомайского горрайонного суда мужчине назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы.

Напомним, как 9 июля 2020 года в полицию поступило сообщение об исчезновении 67-летнего Петра Смульского. Оперуполномоченные вместе с участковыми провели ряд розыскных мероприятий, в ходе которых 15 июля установили, что разыскиваемый мужчина мертв, а его тело находится в заброшенном колодце.

Оперативники установили личность злоумышленника, причастного к убийству местного жителя. Им оказался 36-летний сосед потерпевшего. Следователи задержали его.

Правоохранители выяснили, что 9 июля того года задержанный, воспользовавшись отсутствием соседа, проник на территорию его домовладения, чтобы совершить кражу. Неожиданное возвращение хозяина домой привело к ссоре между мужчинами, во время которой злоумышленник ударил хозяина дома по голове, от чего тот скончался на месте. Затем преступник все же обокрал потерпевшего, забрав из дома бытовые вещи и велосипед, а от тела решил избавиться. Привязал к трупу камень, на голову надел полиэтиленовый пакет, чтобы не оставлять слов крови, отнес на окраину села и бросил в колодец.