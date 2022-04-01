Оккупанты обвиняют Украину в обстрелах территории РФ и готовят мобилизацию

Спецслужбы оккупантов приступили к реализации плана проведения терактов для нагнетания антиукраинской истерии в РФ.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины.

В пограничных районах России произошло уже несколько «терактов», в совершении которых руководство РФ обвиняет украинские диверсионно-разведывательные группы.

Пропагандистские СМИ со ссылкой на губернатора Курской области заявили, что 13 апреля произошел обстрел российского пограничного наряда в Кореневском районе. В сообщении говорится, что обстрел произошел из лесополосы на украинской территории.

ФСБ сообщила, что 14 апреля со стороны Украины был обстрелян пограничный пункт пропуска в Брянской области, повреждены два автомобиля, никто не пострадал.

В Министерстве обороны Украины сообщили, что в связи с критической ситуацией с комплектованием личным составом боевых подразделений, командование вооруженных сил российской федерации планирует начать новый процесс мобилизации на национальном уровне. По замыслу, мобилизация с целью ее сокрытия будет проводиться параллельно с плановым призывом на военную службу.