Сборная Украины по волейболу поедет на чемпионат мира вместо дисквалифицированной РФ

Мужская сборная Украины по волейболу примет участие в чемпионате мира.

Об этом сообщает «Суспільне».

В начале марта Международная федерация волейбола объявила о том, что чемпионат мира по волейболу, который должна принимать Россия, перенесен. Кроме того, россиян лишили права участия в турнире.

Соответственно организаторам чемпионата мира по волейболу нужно было найти как новое место проведения, так и участника турнира. И этим участником стала именно сборная Украины.

Попасть на чемпионат мира по волейболу еще до жеребьевки можно с помощью квалификационных турниров или по рейтингу. В обоих случаях Украина оказывалась за бортом, причем по рейтингу сине-желтые заняли первое непроходное место. После исключения России из списка участников, Международная федерация решила добавить еще одну сборную из Европы. И этой командой стала именно Украина.

Федерация волейбола Украины получила письмо-подтверждение от Международной федерации. В нем указано, что украинцы примут участие в турнире и попадут в группу А – организация решила не проводить повторную жеребьевку и просто провела замену России на Украину. Украина получила в соперники сборные Сербии, Туниса и Пуэрто-Рико. Сам чемпионат мира по волейболу состоится в двух странах – Польше и Словении. Дата проведения турнира пока не определена: перед этим он должен был состояться с 26 августа по 11 сентября в России.