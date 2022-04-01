Верховная Рада ужесточила ответственность для коллаборантов – до 12 лет тюрьмы

Верховная Рада Украины приняла с предложениями Президента Владимира Зеленского закон об ужесточении ответственности для коллаборантов.

Об этом сообщает «Украинская правда».

Согласно закону, Уголовный кодекс дополнен статьей 111-2 «Пособничество государству-агрессору».

«Умышленные действия, направленные на помощь государству-агрессору (пособничество), вооруженным формированиям и/или оккупационной администрации государства-агрессора, совершенные гражданином Украины, иностранцем или лицом без гражданства, за исключением граждан государства-агрессора, с целью нанесения ущерба Украине путем: - реализации или поддержки решений и/или действий государства-агрессора, вооруженных формирований и/или оккупационной администрации государства-агрессора; - добровольного сбора, подготовки и/или передачи материальных ресурсов или других активов представителям государства агрессора, его вооруженным формированиям и/или оккупационной администрации государства-агрессора», - говорится в статье.

Наказание предусматривает лишение свободы сроком от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества или без таковой.