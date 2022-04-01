ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Зеленский заявил, что зверства российских оккупантов сократили возможности для мирных переговоров

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстрелу подвергся военный аэродром Кульбакино.

После российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрелы Николаева продолжились.

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В данной новости мы будем следить за событиями 15 апреля.

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00:31 Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что шансов для ведения мирных переговоров с Россией после ужасающих преступлений российских оккупантов в Мариуполе и населенных пунктах Киевской области становится все меньше.

Об этом Зеленский сказал в интервью BBC.

- Диалог – это один из вариантов. Все войны так заканчивались, или, по крайней мере, большинство из них. Это должно быть, все равно. Мы должны говорить о конкретных вещах, о прагматических вещах, хоть никто и не хочет, потому что много эмоций, никто не хочет просто общаться… Я буду пользоваться всеми возможностями, которые у меня будут, которые мне предоставит эта ситуация. И я не закрываю такую возможность (диалога). Но Буча – это закрытие возможности диалога. Буча, Бородянка, Мариуполь – закрывают возможности диалога. Проблема не во мне. Тут речь идет о России. У них не так много шансов будет говорить с нами, - сказал Зеленский.

Президент в интервью назвал все российское политическое и военное руководство, от верхушки с Путиным до рядового состава, военными преступниками.

0:21 Эмираты отправили 50 тонн гуманитарной помощи и автомобили «скорой» в Украину на борту украинского самолета Ан-124 «Руслан».

Об этом сообщает «Зеркало недели».

В рамках своих постоянных гуманитарных усилий сегодня ОАЭ отправили в Варшаву самолет с 50 тоннами продуктов питания и автомобилями скорой помощи с медицинским оборудованием в рамках действующего воздушного моста, созданного в марте для обеспечения гуманитарных нужд украинских внутренне перемещенных лиц и беженцев.

00:17 Украина ведет переговоры по закупке тяжелых ударных беспилотников MQ-9 Reaper (Жнец) от производителя боевых БПЛА General Atomics.

Об этом сообщает «The Page».

MQ-9 Reaper – основной разведывательно-ударный дрон армии США и его применение может сместить баланс в российско-украинской войне.

- При поддержке правительства США эти беспилотники могут оказаться в распоряжении украинских военных за считанные дни, - заявил представитель компании.

MQ-9 Reaper может развивать скорость более 400 км/ч и подниматься на высоту 13 тысяч метров. Максимальная продолжительность полета – 24 часа.