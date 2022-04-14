«Россия не защищает Донбасс, а хочет его уничтожить в первую очередь», - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не защищает, а разрушает Донбасс.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

- Донбасс для России – это главная мишень. Донбасс Россия хочет уничтожить в первую очередь. Луганскую и Донецкую области российские войска разрушают так, будто хотят, чтобы от них остались только камни. И чтобы там не осталось людей. Они принудительно забирают жителей этих областей в свою армию, бросают их в самые страшные бои, в лоб нашей обороне. Они разрушают города и села Донбасса, сжигают все, что выдержало восемь лет войны, - отметил Зеленский.