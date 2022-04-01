Война на Николаевщине: На границе с Херсонщиной провели обмен пленными

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 13 апреля доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 15 апреля.

Информация постоянно обновляется:

07:32 После напряженных переговоров удалось достигнуть договоренностей по обмену пленными в районе поселка Посад-Покровское, где четверо пленных российских военных были обменены на пятерых наших, сообщили в оперативном командовании «Юг».

Также отмечается, что при вхождении в населенные пункты на админгранице Николаевщины и Херсонщины армия мародеров не может удержаться от дерзких ограблений и безнравственных поступков. А затем покрывают поселок артиллерийским огнем, выдавая это за атаку Вооруженных Сил Украины с целью дискредитации украинской власти.