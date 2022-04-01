В Украину вернулись 870 тысяч беженцев, – ООН

В ООН заявили, что в Украину вернулись 870 тысяч беженцев, покинувших страну из-за полномасштабного вторжения россии.

Об этом сообщается на странице ООН.

«870 тысяч украинских беженцев, покинувших страну после российского вторжения, уже вернулись на родину. Каждый день в Украину возвращаются 30 тысяч человек», – говорится в сообщении.

Кроме того, в ООН отметили, что массовое возвращение беженцев усугубляет проблемы гуманитарного характера в Украине.

С начала войны в Украине по меньшей мере 11,7 миллиона человек покинули свои дома, свидетельствуют последние данные Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ). Более 4,6 миллиона украинцев нашли убежище в других странах; 7,1 миллиона человек были перемещены внутри страны. Российская Федерация, в свою очередь, сообщила, что с 24 февраля в страну из Украины прибыли около 783 600 человек, в том числе более 147 000 детей.

По прогнозам ООН, миграция обратно в Украину будет продолжать расти.