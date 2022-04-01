Польский президент утвердил изменения в закон о помощи переселенцам из Украины

Президент Польши Анджей Дуда утвердил изменения в закон о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом, а также закон о специальных решениях в сфере противодействия поддержанию агрессии против Украины.

Об этом свидетельствует информация на сайте президента Польши.

Изменения в закон были приняты 8 апреля и имели целью уточнить некоторые положения и дополнить его новыми статьями по вопросам, которые оказались без внимания в первой редакции, принятой 12 марта.

Украинцы в Польше получили временный допуск к медицинской профессии.

Также упорядочивается регистрация в системе налоговых номеров PESEL. То есть дети и люди с инвалидностью будут иметь возможность по упрощенной процедуре получить налоговый номер.

Еще закон позволит гражданам Украины оказывать психологическую помощь своим соотечественникам, не владеющим польским языком.

Законодательные изменения, утвержденные польским президентом 14 апреля, также касаются и белорусов, прибывших в Польшу из Украины. Для них упрощается получение гуманитарных виз.