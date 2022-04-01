В разведке рассказали историю украинца с позывным «Волк», который с собственным оружием ликвидировал в тылу 12 оккупантов и эвакуировал более 20 человек на Киевщине

Украинец с позывным «Волк» с начала полномасштабной войны на Киевщине во время боев, имея только спортивное и охотничье оружие, смог ликвидировать 12 российских оккупантов в тылу врага.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки.

«Волк» находился в одном из самых «горячих» городов Киевщины с самого начала широкомасштабной агрессии рф против Украины. Занял твердую позицию по отражению врага и начал выполнять задачи в интересах разведки и ВС Украины на период войны.

После вхождения оккупационных войск предоставлял точную информацию о дислокации врага на оккупированной территории. Имея собственное спортивное и охотничье оружие, провел несколько вылазок в тылу врага. Как результат – ликвидировано 12 военнослужащих противника, которые были привлечены к боевому патрулированию и охране вблизи местного храма УПЦ МП, который использовался как опорный пункт и склад медикаментов и горючего.

Кроме того, во время одной из попыток прорыва десанта противника на БТР в сторону Киева, с дистанции около 100 метров на заранее выбранной позиции, нанес поражение личному составу противника, который находился на броне (точное количество ликвидированных оккупантов назвать сложно, но все, кто был на брони, были уничтожены).

Отдельно «Волк» помогал эвакуироваться гражданскому населению, среди которых были дети.

Учитывая усиление угрозы обнаружения места его пребывания и репрессивно-розыскных действий оккупантов, было принято решение о выводе «Волка» на подконтрольную Украине территорию.

«Заслуживает внимания скромность мужчины. Во время разговора и просьбы дать согласие на эту публикацию, рассказать детали о эвакуированных написал следующее – «Точное количество выведенных мною из «красной» зоны людей - 23 человека. 9 из них – дети. Не следует это освещать и озвучивать. Это лишнее. Главное, все живы!! Мне все звонят каждое утро. Поочередно», – рассказали в ГУР МО.

Но все же по настоянию ГУР МО и примеру действий сил сопротивления в разведке все же получили согласие на эту публикацию, а соответствующая награда от государства найдет своего героя.

Напомним, как в Николаевской области мужчина сам остановил колонну российской техники, и призвал российских оккупантов вернуться к себе домой.