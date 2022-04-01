«Резкая военная операция или политическое решение»: Командир николаевских морпехов призвал власти в кратчайшие сроки провести деблокаду Мариуполя

Командир батальона николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты, майор Сергей Волынский призывает власти провести деблокаду Мариуполя в кратчайшие сроки либо военным, либо политическим путем.

Об этом Сергей Волынский сообщил в комментарии «Украинской правде».

По словам Волынского, по состоянию на утро 15 апреля защитники Мариуполя ведут ожесточенные бои, противник агрессивно наступает. Ситуация критическая.

По мнению командира батальона морпехов, Мариуполь может спасти либо срочная военная операция, либо политическое решение.

Командир морпехов уверен, что сегодня ещё остаётся возможной деблокада Мариуполя.

По его словам, «это возможно и необходимо провести в кратчайшие сроки, привлечь опытных командиров и необходимые средства».

Защитники не намерены сдаваться в плен и готовы сражаться, но обстановка ухудшается.

– Ситуацию может решить резкая военная операция или политическое решение, – цитирует издание комбата морпехов.

Как известно, ситуация в Мариуполе сложилась критическая. Этот полумиллионный город был полностью заблокирован российскими войсками больше месяца назад.

Жены бойцов николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и призвали его деблокировать Мариуполь.

Напомним, 12 апреля мы сообщили о том, что в Мариуполе подразделение 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Белинского в результате четко спланированной спецоперации смогло выйти из окружения врага и соединиться с полком «Азов».

На следующий день, 13 апреля советник главы ОП Алексей Арестович сообщил, что соединение подразделения 36-й бригады морской пехоты с полком Азов в Мариуполе было сложным и очень рискованным маневром.

В свою очередь, командир полка «Азов» подполковник Денис Прокопенко и командир батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты майор Сергей Волынский опубликовали видеообращение из Мариуполя и заверили, что продолжат оборону города.