«Типа хохлы провоцируют»: Оккупант признался, что рашисты сами обстреляли свое же село Климово

прочтения: 1459
15.04.2022 10:43

Российские оккупанты сами же обстреляли свою деревню Климово в Брянской области, в результате чего есть пострадавшие.

Перехваченный разговор об этом опубликовали в Службе безопасности Украины.

Оккупант, отвечая на утверждение собеседницы о том, что в Климово есть пострадавшие после обстрела, заявил, что стреляли войска рф. Причина – попытка обвинить в этом Вооруженные Силы Украины. При этом, собеседница, узнав, что по людям стреляли свои же войска, говорит, что ей от этой информации стало легче.

Также оккупант сообщает, что собирается писать рапорт.

-Тут сказали, что семь пострадавших все-таки есть по этой бомбе в Климово.

-Это наши херачат.

-А зачем наши?

-Так надо.

-Ммм.

-Там все очищено, так получилось, что они херачат, так делают, типа что хохлы провоцируют. И вот поэтому попадают.

-Ммм. Я поняла. Ну уже как-то легче от этого даже… Не знаю, как-то легче.

-Ну мы с начальником поговорили, они сказали… Такая же херня была и в Чеченскую войну. Квартиры взрывали в Москве, типа, что это террористы. На самом деле это ФСБшники. Просто сейчас они (ВСУ - ПН) никак не могли достреливать с такого расстояния до Климово.

-Я тоже думаю, что это расстояние огромное. Только не вздумай никуда валить, Тема.

-А у нас пехоты нету, никого нету, мы одни остались.

-На чем вы поедете?

-На дивизию приедем, напишем рапорт, что мы отказываемся дальше здесь находиться.

-Ну, а что, все равно ж, бл*ть, служить потом.

-Ну да.

-И что вам за это будет?

-Отношение будет хреновое. Будут считать трусами.

-Что, сотрут лычки?

-Нет, просто будут хреново относиться, типа нах*я мы это сделали.

-А как дезертирство это не будут считать?

-Нет.

Напомним, российские оккупанты, чтобы выжить на войне в Украине, даже раздают и выбрасывают награбленное.

    Фотофакт