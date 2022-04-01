«Типа хохлы провоцируют»: Оккупант признался, что рашисты сами обстреляли свое же село Климово

Российские оккупанты сами же обстреляли свою деревню Климово в Брянской области, в результате чего есть пострадавшие.
Перехваченный разговор об этом опубликовали в Службе безопасности Украины.
Оккупант, отвечая на утверждение собеседницы о том, что в Климово есть пострадавшие после обстрела, заявил, что стреляли войска рф. Причина – попытка обвинить в этом Вооруженные Силы Украины. При этом, собеседница, узнав, что по людям стреляли свои же войска, говорит, что ей от этой информации стало легче.
Также оккупант сообщает, что собирается писать рапорт.
-Тут сказали, что семь пострадавших все-таки есть по этой бомбе в Климово.
-Это наши херачат.
-А зачем наши?
-Так надо.
-Ммм.
-Там все очищено, так получилось, что они херачат, так делают, типа что хохлы провоцируют. И вот поэтому попадают.
-Ммм. Я поняла. Ну уже как-то легче от этого даже… Не знаю, как-то легче.
-Ну мы с начальником поговорили, они сказали… Такая же херня была и в Чеченскую войну. Квартиры взрывали в Москве, типа, что это террористы. На самом деле это ФСБшники. Просто сейчас они (ВСУ - ПН) никак не могли достреливать с такого расстояния до Климово.
-Я тоже думаю, что это расстояние огромное. Только не вздумай никуда валить, Тема.
-А у нас пехоты нету, никого нету, мы одни остались.
-На чем вы поедете?
-На дивизию приедем, напишем рапорт, что мы отказываемся дальше здесь находиться.
-Ну, а что, все равно ж, бл*ть, служить потом.
-Ну да.
-И что вам за это будет?
-Отношение будет хреновое. Будут считать трусами.
-Что, сотрут лычки?
-Нет, просто будут хреново относиться, типа нах*я мы это сделали.
-А как дезертирство это не будут считать?
-Нет.
Напомним, российские оккупанты, чтобы выжить на войне в Украине, даже раздают и выбрасывают награбленное.