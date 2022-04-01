«Типа хохлы провоцируют»: Оккупант признался, что рашисты сами обстреляли свое же село Климово

Российские оккупанты сами же обстреляли свою деревню Климово в Брянской области, в результате чего есть пострадавшие.

Перехваченный разговор об этом опубликовали в Службе безопасности Украины.

Оккупант, отвечая на утверждение собеседницы о том, что в Климово есть пострадавшие после обстрела, заявил, что стреляли войска рф. Причина – попытка обвинить в этом Вооруженные Силы Украины. При этом, собеседница, узнав, что по людям стреляли свои же войска, говорит, что ей от этой информации стало легче.

Также оккупант сообщает, что собирается писать рапорт.

-Тут сказали, что семь пострадавших все-таки есть по этой бомбе в Климово. -Это наши херачат. -А зачем наши? -Так надо. -Ммм. -Там все очищено, так получилось, что они херачат, так делают, типа что хохлы провоцируют. И вот поэтому попадают. -Ммм. Я поняла. Ну уже как-то легче от этого даже… Не знаю, как-то легче. -Ну мы с начальником поговорили, они сказали… Такая же херня была и в Чеченскую войну. Квартиры взрывали в Москве, типа, что это террористы. На самом деле это ФСБшники. Просто сейчас они (ВСУ - ПН) никак не могли достреливать с такого расстояния до Климово. -Я тоже думаю, что это расстояние огромное. Только не вздумай никуда валить, Тема. -А у нас пехоты нету, никого нету, мы одни остались. -На чем вы поедете? -На дивизию приедем, напишем рапорт, что мы отказываемся дальше здесь находиться. -Ну, а что, все равно ж, бл*ть, служить потом. -Ну да. -И что вам за это будет? -Отношение будет хреновое. Будут считать трусами. -Что, сотрут лычки? -Нет, просто будут хреново относиться, типа нах*я мы это сделали. -А как дезертирство это не будут считать? -Нет.

Напомним, российские оккупанты, чтобы выжить на войне в Украине, даже раздают и выбрасывают награбленное.