Польша единолично ввела эмбарго на импорт российского угля, не ожидая решения других стран Европейского Союза.

Как сообщает Gazeta Prawna, соответствующий закон подписал президент страны Анджей Дуда.

«Президент подписал акт о специальных решениях в сфере противодействия поддержанию агрессии против Украины и защиты национальной безопасности, предусматривающий, в частности, введение эмбарго на импорт угля из россии», — говорится в сообщении.

Закон также предусматривает возможность замораживать активы лиц, поддержавших российскую агрессию, и позволяет создать перечень людей и юридических лиц, к которым будут применяться ограничительные меры, в частности, блокирование их средств и ресурсов.

Кроме того, закон запрещает использовать или рекламировать символику или названия символов, использующихся в россии в поддержку «спецоперации». За такие действия предусматривается наказание в виде штрафа или лишение свободы сроком до 2 лет.

Напомним, Президент Польши Анджей Дуда утвердил изменения в закон о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом, а также закон о специальных решениях в сфере противодействия поддержанию агрессии против Украины.