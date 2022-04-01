«Построенный в Николаеве, тут и утонул»: Ким заявил, что с уничтожением крейсера «Москва» ситуация на южном фронте улучшится

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что с крушением крейсера «Москва» ситуация на южном фронте улучшится.

Об этом он заявил в ходе национального марафона.

Ким рассказал, что крейсер был построен в Николаеве – символично, что и потоплен он был на своей исторической родине.

— Крейсеров такого типа было три – «Москва», «Украина», третий не помню. Этот был модернизованный. Построенный в Николаеве и очень хорошо, что тут он и потонул. У нас есть крейсер «Украина», он недостроенный, мы планировали сделать из него музей надводный. А с крейсера «Москва» сделали подводный музей. Спасибо нашим ВСУ, ОК «Юг», что сделали это. Не буду раскрывать, как это делается, но очень рад, что больше нет поддержки у Черноморского флота, который охранял от ракет большие десантные корабли, - сказал глава ОВА.

При этом, крейсер выполнял важные задачи и с его уничтожением ситуация на южном фронте улучшится в нашу пользу.

— Это не просто символ, это не просто флагман российского флота, он выполнял реальную боевую задачу, у него 64 ракеты было типа С-300, он прикрывал те корабли, весь Черноморский флот. А сейчас у него этого нет, и сейчас это немного поменяет ситуацию на южном фронте, - добавил Виталий Ким.

Напомним, выведение из строя российского крейсера «Москва» оставит без прикрытия российские десантные корабли в Черном и Азовском морях.