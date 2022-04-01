Жена Медведчука в москве дала пресс-конференцию российским пропагандистам

Жена лидера «Оппозиционной платформы – За жизнь» и кума президента рф владимира путина Оксана Марченко заявила, что якобы к Медведчуку сотрудники СБУ применяли пытки.

С таким заявлением она выступила в ходе пресс-конференции в столице росии, которое транслировали пророссийские сми.

Как известно, 12 апреля лидера ОПЗЖ, кума путина Виктора Медведчука задержали. ФСБ пыталась вывезти Виктора Медведчука сначала в Приднестровье, а затем – в Москву. Но СБУ задержала беглого нардепа по дороге – на выезде из Киевской области.

Марченко утверждает, что СБУ могут использовать против Медведчука «жестокие физические пытки», в качестве «подтверждения» показав две его фотографии после задержания, которые опубликовала СБУ, где он выглядит практически одинаково.

– Были опубликованы два фото моего мужа. На одном нет следов повреждений, на втором - видны гематомы и синяки. Это значит, что снимки были сделаны в начале и после допроса. Поэтому есть основания полагать, что СБУ использует жестокие физические пытки, - сказала Марченко.

Пропагандистским россми она также заявила, что с ее мужем, кумом путина, поступают «зверски».

– Я выступаю против пыток. То, что происходит с Виктором - это просто человеческое безобразие. Такого не может быть. Мы не люди тогда. Чем больше звериных поступков мы совершаем друг к другу, тем быстрее Господь прекратит существование этого человечества, - заявила Марченко.

Жена кума путина призвала власти Украины допустить к мужу его французского адвоката. И призвала международную общественность и журналистов «потребовать от украинской власти раскрыть местонахождение» Медведчука.

Марченко сказала, что не знает точно, когда был задержан ее муж. Но общалась она с ним якобы еще в марте - то есть, уже после того как он исчез из дома, где был под домашним арестом. При этом она говорит, что их адвокат известил власти о смене места пребывания. Также она говорит, что последние несколько недель связи у неё с Медведчуком не было.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обменять задержанного кума путина Виктора Медведчука на украинских военных, находящихся в плену у оккупантов.

Напомним, ранее сообщалось, что глава политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. 18 марта Лычаковский районный суд Львова разрешил его арест.

Как известно, 19 февраля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны включил Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в список санкций за финансирование терроризма. Решение СНБО о введении санкций основывается, в частности, на материалах СБУ, расследующей поставки угля из оккупированной части Донбасса в Украину и рф.

8 октября 2021 года Генпрокуратура предъявила Медведчуку новое подозрение в государственной измене и содействии террористической организации в связи с причастностью к незаконным поставкам угля с оккупированной территории в конце 2014 – начале 2015 года. До этого Медведчук уже находился под домашним арестом по делу о разграблении ресурсов в Крыму (нефти и газа) и госизмене.

Отметим, что с началом полномасштабного вторжения рф в Украину членов и сторонников «ОПЗЖ» не раз уличали на сотрудничестве с оккупантами. В частности, коллаборанты из «ОПЗЖ» в Мариуполе фактически стали корректировщиками огня для российских оккупантов, обстреливавших критическую гражданскую инфраструктуру.

Во время военного положения в Украине запретили деятельность «ОПЗЖ», «Партии Шария», «Оппоблока» и ряда других партий, связанных с рф.