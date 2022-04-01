«Пленных привозили, еб*ть, я над ними издевался»: Оккупант рассказал о пытках, которые совершал – в СБУ уже знают всю его семью

Русский оккупант по имени Салават Серсенов звонил друзьям и рассказывал о том, как издевается над пленными в Украине. В Службе безопасности уже знают и его, и его родственников.

Об этом сообщили в СБУ.

27-летний Серсенов по телефону рассказал, как отрезал пленным пальцы, кисти, отбивал конечности. При этом, он отмечал, что его сослуживцы сами удивлялись его кровожадности.

— Пленных привозили, еб*ть, я над ними издевался, сука, и пальцы отрубал, и кисти отрубал, говорю: «Ставь на лопату, на кирпич», они: «Ааа!», орут… Сука, Салават, говорят, откуда ты дикарь такой взялся…, - рассказывал рашист друзьям.

В СБУ отмечают, что уже документируют преступления, которые совершает Серсенов и, в случае, если он не будет ликвидирован нашими войсками, то будет осужден.

— Пока его сослуживцы ставят себе риторический вопрос, СБУ уже знают, откуда он взялся. Это 27-летний астраханский недочеловек Салават Серсенов. Он контрактником пришел воевать на нашу землю и безуспешно пытается продвинуться на Запорожском направлении. Интересно, знает ли про такие подвиги своего сына его мать – Зульфия Серсенова? Потому что СБУ уже документирует их в рамках уголовных производств. Поэтому, если дикарю удастся выжить, он непременно предстанет перед справедливым судом, - рассказали в СБУ.

Напомним, коллекцию перехваченных телефонных разговоров пополнила еще одна запись, в которой оккупант со смехом делится опытом мародерства в Украине.