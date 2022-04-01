В Одесской области задержали мужчину в женской одежде, который незаконно хотел попасть в Молдавию

В Одесской области пограничники Белгород-Днестровского отряда совместно с сотрудниками Нацполиции и ТрО обнаружили 26-летнего украинца, который планировал выехать из Украины в женской одежде.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Такси с пассажиркой, которая оказалась пассажиром, остановили для проверки на контрольном посту, расположенном на дороге к границе.

«Путешественник» в женской одежде рассказал, что, несмотря на ограничения на выезд из Украины мужчин в возрасте 18-60 лет, планировал попасть на территорию Молдовы.

При себе он также имел временное удостоверение военнообязанного.

За попытку незаконного пересечения границы пограничники оформили на мужчину документы административного производства и уведомили о данном факте территориальный центр комплектования.

Напомним, как на Буковине отдали под суд жительницу Николаевщины, которая пыталась переправить мужчину за границу в бейби-боксе.