Мемориальная стела на территории 36-й бригады в Николаеве уцелела после ракетного обстрела оккупантов: «Это ой как символично»

В Николаеве, на территории воинской части, где дислоцировалась 36-я отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Белинского, уцелела мемориальная стела «Вірний назавжди» – она выстояла, несмотря на ракетные обстрелы.

Об этом сообщил военнослужащий бригады Вячеслав у себя на странице в Facebook.

«С начала вторжения российских оккупантов на территорию Украины и аннексии Крыма в 2014 году 36-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского демонстрирует беспрецедентную стойкость, мужество и верность Украине. На тот момент бригада – единственное подразделение ВСУ, из базировавшихся на территории Крымского полуострова и оставшихся верными присяге», - написал Вячеслав.

Отметим, в начале войны российские оккупанты ударили ракетами по воинским частям. Погибли сотни военнослужащих. Несмотря на полностью разрушенные здания части, уцелела мемориальная стела.

«Во время ракетных обстрелов города Николаев были разбомблены казармы подразделения. Под руинами здания остались наши собратья. Но среди разрухи и смерти как вечный и несгибаемый памятник стойкости и героизма морских пехотинцев осталась незыблемой гранитная стела», - сообщил Вячеслав.

Руководитель ОО «Центр аналитических исследований» Андрей Сенченко, в свою очередь, у себя на Facebook также отметил, что на сегодняшний день пехотинцы 36-й бригады находятся в центре самых тяжелых боев, которые проходят на данный момент в Украине, - на Донбассе.

«Это ой как символично! (...) Сегодня, подразделения этой бригады выполняют боевые задачи и сражаются в нечеловеческих условиях в блокадном Мариуполе, продолжая удивлять и восхищать весь мир своей силой духа. О защитниках Мариуполя Голливуд точно снимет не один фильм. Поверьте, там есть такие истории для сценариев. При чем для абсолютно разноплановых. Но главное другое. Там есть Герои, которые ежесекундно своей решимостью, способностью взять ответственность на себя пишут эти сценарии. В том числе и очень близкие мне люди», - написал Сенченко.

Морпех Вячеслав также отметил, что воины на данный момент героически борются с врагом, фактически находясь в нечеловеческих условиях.

«Сегодня наши собратья из 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского снова находятся в самой адской точке на карте Украины: уже 50 суток они держат оборону блокированного российскими орками Мариуполя. Несмотря на все – верные присяге, несгибаемые и героические. Личный состав морской пехоты Украины гордится нашими мужественными собратьями. Ваша мощь и стойкость перед врагом проверены жесточайшими испытаниями. 36-я бригада морпехов выстоит и победит – как уцелела гранитная стела на развалинах ее казарм», - добавил Вячеслав.

Отметим, на гранитной плите выгравированы следующие строки:

«Повстань, могутня Україно, Козацьке плем'я, стань на змаг. Туди, де сонце, де вершини, Де волі, слави йде твій шлях.»

Напомним, мемориальная стела была установлена, в том числе, с помощью одного из основателей ИА «Украинская Медиа Группа» «Преступности.НЕТ» и экс-заместителя командира батальона специального назначения «Святой Николай» Дмитрия Дмитриева.

Этот мемориал был открыт к 102-летию морской пехоты УНР, с целью развития и реализации национальной идеи.