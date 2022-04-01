В Николаеве пока не могут возобновить водоснабжение – с 16 апреля в районы будут развозить техническую воду

В Николаеве работы по восстановлению водоснабжения будут продолжаться неопределенное время. С 16 апреля по районам будут развозить техническую воду.
Об этом сообщили на коммунальном предприятии «Николаевводоканал».
«Друзья, в последние дни мы приложили немало усилий, чтобы вернуть водоснабжение в наши с вами дома. Мы понимаем вашу негодование, но, к сожалению, реалии настоящего, заставляют по-другому вести информационную политику. По ситуации – ремонтные работы водопроводной сети будут продолжаться пока не определенное время. Тем не менее, мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить больницы, наших защитников и горожан водой. С 16 апреля, в каждый район города будет осуществляться доставка воды для технических нужд. С графиком ознакомим позже», – заявили на «Николаевводоканале».