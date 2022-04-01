Венгрия могла тайно поставлять оружие в Украину, - СМИ

Несмотря на публичный «нейтралитет», Венгрия могла поставлять Украине оружие из своих арсеналов через территорию других стран.

Об этом пишет «Лига.net» со ссылкой на The New York Times.

«Венгрия, южный сосед Словакии, например, объявила себя нейтральной в конфликте и запретила провоз оружия через свою территорию в Украину – в основном, чтобы не навредить [себе] с поставкой дешевого российского газа. Но считается, что она тайно поставляла оружие [Украине] через другие страны», – пишет газета без ссылки на источники такой информации.

Издание пишет: представитель венгерского правительства в Будапеште отказался подтвердить или опровергнуть, что его страна оказывает военную помощь ВСУ, заявив лишь, что «позиция Венгрии хорошо известна и осталась неизменной».

Официально Будапешт категорически дистанцировался от военной помощи Украине, в том числе посредством запрета на поставки ей западных вооружений через свою территорию. Из-за такой позиции власти Венгрии подпали под шквал критики на Западе и в Украине: их обвиняют в игре на руку Кремлю.