План РФ по мобилизации 26 тысяч «резервистов» с территории ОРДЛО в сухопутные войска фактически сорван.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Мужчины призывного возраста (18-65 лет) всячески избегают призыва, не желая становиться «пушечным мясом» в армии оккупанта. Согласно предварительным планам, за счет мобилизованных должны были укомплектовать 17 стрелковых полков. Эта задача не выполнена.

С личным составом, который все же удалось привлечь, не проводятся какие-либо выучки или инструктажи. Также их снабжают непригодной для использования амуницией и оружием.