РФ не смогла провести мобилизацию на Донбассе, местные жители не хотят становиться «пушечным мясом»

План РФ по мобилизации 26 тысяч «резервистов» с территории ОРДЛО в сухопутные войска фактически сорван.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
Мужчины призывного возраста (18-65 лет) всячески избегают призыва, не желая становиться «пушечным мясом» в армии оккупанта. Согласно предварительным планам, за счет мобилизованных должны были укомплектовать 17 стрелковых полков. Эта задача не выполнена.
С личным составом, который все же удалось привлечь, не проводятся какие-либо выучки или инструктажи. Также их снабжают непригодной для использования амуницией и оружием.
«Представители армии РФ, проводящие рекрутинг, обещают задействовать «новобранцев» в задачах обеспечения контроля над оккупированными территориями, охране дорог и военных объектов, улучшении оборонных позиций. Впрочем, как показывает практика, мобилизованные из ОРДЛО составляют ближайший резерв для пополнения потерь подразделений, непосредственно участвующих в боевых действиях против Украины. Также именно их, как наименее ценный «ресурс», используют для проведения «разведки боем» для выявления позиций украинских защитников», - говорится в сообщении.