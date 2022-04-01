Количество убитых оккупантами мирных жителей Киевской области достигает 900 человек, – полиция

По состоянию на 15 апреля количество выявленных граждан Украины, убитых российскими солдатами, достигнет цифры в 900 человек, из них 350 – в Буче. Большинство жертв расстреляли из огнестрельного оружия.

Об этом заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

- Сегодня будет перейден предел у 900 погибших гражданских людей – подчеркиваю, гражданских – тела которых мы обнаружили и передали для проведения судебно-медицинских экспертиз для детального осмотра. Все эти люди погибли от рук русской армии. Больше всего жертв в Буче – более 350 тел погибших. Значительно меньше в Вышгородском и Броварском районах. Разбор завалов в Макарове и Бородянке продолжается, мы уверены, что там под завалами еще тела погибших, - сказал Небитов.

По его словам, в Киевской области было временно оккупировано 180 населенных пунктов. После их освобождения ВСУ, было обнаружено очень много массовых захоронений, большинство людей были убиты из стрелкового оружия.

- В Буче обнаружены 2 большие братские могилы, 40 тел в первой и 57 – во второй. Из 40 тел в первой могиле 95% убиты из снайперского или стрелкового оружия. Людей просто расстреливали на улицах, и это зафиксированные факты, есть свидетельские показания и видео, - уточнил Небитов.

Небитов также привел примеры о шести убитых и похороненных в одной могиле в селе Шевченково. Один из мужчин был убит, когда он пытался защитить местных женщин от насилия, другого – когда он ехал на велосипеде. Также в этой могиле обнаружены тела двух братьев - местных гражданских.

- Эти люди не имели никакого отношения к ВСУ или Территориальной обороне. Обстоятельства убийства других выясняются, - добавили в МВД.

По данным Нацпола Киевской области, в селе Гавронщина российский БМП расстрелял одну из машин, которая двигалась по зеленому коридору эвакуации в составе большой колонны. Эта машина была обозначена соответствующим образом, в машине находились шесть человек, в том числе дети. Погибли 5 граждан, выживший человек получил очень тяжелые ранения. Убитых похоронили свидетели этого преступления, уже проведена эксгумация тел, проводится судебно-медицинская экспертиза.

- Все эти факты будут процессуально зафиксированы, этого хватит для привлечения организаторов и исполнителей к уголовной ответственности как на национальном законодательстве, так и в Международном уголовном суде, - сказал Небитов.

Напомним как Глава Луганской ОВА рассказал, как хоронят погибших и умерших жителей области.