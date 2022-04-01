Военная разведка рассказала, как вместе с «партизанами» устраивает диверсии против оккупантов

Военная разведка Украины ведет активную борьбу против врага, занимается уничтожением и захватом в плен личного состава, вооружения и военной техники противника.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

В конце марта разведчики вместе с нашими «партизанами» и подразделениями ВСУ приняли участие в освобождении ряда населенных пунктов в Сумской и Черниговской областях. В результате проведения засад, минирования автодорог, зачистки территорий, использования БПЛА активно наносили потери противнику.

В Сумской области 25 марта в результате организованных засад и в ходе зачистки территории была уничтожена огневая позиция противника (при этом был захвачен боекомплект врага), уничтожена инженерная техника противника, захвачены 3 единицы автомобильной техники (УАЗ, автобус, экскаватор), взяты в плен 22 оккупанта.

А 28 марта в Сумской области украинскими «партизанами» был захвачен вражеский танк Т-80 (с боекомплектом), который был передан подразделению местной территориальной обороны.

Кроме того, 29 марта в Черниговской области «партизаны» провели минирование автодороги и организовали засаду. Как результат, были уничтожены САУ «МСТА-С», БТР-80, топливозаправщик противника, а также ликвидированы 10 оккупантов.