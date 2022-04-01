На Киевщине полиция задержала немецкого наркоторговца, который почти год скрывался от Интерпола

В Киевской области полиция задержала 23-летнего гражданина Германии, которого подозревают в торговле наркотиками.

Об этом сообщили в Нацполиции.

Задержанного разыскивает Интерпол за совершение преступлений в составе наркогруппировки, занимавшейся контрабандой кокаина и каннабиса в странах Европы. Он больше года скрывался от правоохранителей и был задержан оперативниками Департамента по борьбе с наркопреступностью Нацполиции.

Летом прошлого года сотрудники Федерального ведомства криминальной полиции Германии прекратили незаконную деятельность преступной организации, члены которой занимались контрабандой кокаина и каннабиса из Испании в Польшу, Черногорию, Германию и другие страны Европы. Тогда основные участники ОПГ были задержаны и в настоящее время отбывают наказание.

Однако 23-летнему активному члену наркогруппировки удалось уехать за пределы страны. По данным немецкой полиции, он мог скрываться на территории Украины. Его задержали 13 апреля – подозреваемый прятался на территории Обуховского района, где арендовал один из элитных жилых домов.