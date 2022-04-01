«Мы хотели бы продвигаться вперед, но это вопрос не быстрый»: Ким рассказал о расстановке сил возле Николаевской области

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал о том, какова сейчас ситуация в зоне боевых действий возле Николаевской области.

Об этом он сообщил в эфире телепроекта «FREEDOM».

Ким отметил, что оккупанты не могут продвинуться, но и ВСУ не пока не могут начать контрнаступательную операцию в направлении Херсонской области.

— Официальным языком враг не оставляет попытки закрепиться на этих рубежах, передислоцирует технику, ротирует людей, меняет позиции, обстреливает город, предпринимает попытки напасть на наши пункты, в том числе, и разведывательные. Но успеха не имеет, наши военные – молодцы, крепко там держится. Мы хотели бы продвигаться вперед, но этот вопрос не быстрый, к сожалению. Я понимаю херсонцев, они – настоящие герои, держатся, мы планируем продвигаться, но на данный момент мы подзавязли на одном месте, - сказал глава ОВА.

Напомним, глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что с крушением крейсера «Москва» ситуация на южном фронте улучшится.