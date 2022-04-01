Зеленский полагает, что рф может применить против Украины ядерное или химическое оружие

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «все страны мира» должны быть готовы к тому, что президент России Владимир Путин может применить тактическое ядерное оружие в своей войне против Украины.

Об этом Зеленский рассказал во время своего интервью CNN, сообщает «Зеркало недели».

Путин может применить как ядерное, так и химическое оружие, потому что он не ценит жизнь украинского народа, считает Зеленский.

- Не только я, весь мир, все страны должны волноваться, потому что это может быть не настоящая информация, но это может быть правда, - сказал Зеленский. - Надо думать, не бояться, не бояться, а быть готовым. Но это вопрос не к Украине, не только к Украине, но и ко всему миру, я думаю.

Ранее директор Центрального разведывательного управления Билл Бернс заявил, что в США не относятся легкомысленно к возможности применения Россией тактического ядерного оружия, учитывая неудачи армии РФ на территории Украины.

Он отметил, что ЦРУ «очень внимательно следит за этим», однако подчеркнул, что Соединенные Штаты пока не фиксируют никаких признаков подготовки такого шага со стороны РФ.