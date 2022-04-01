«Вы все равно все отдадите, потому что мы будем снимать»: Ким рассказал о том, как оккупанты, захватившие Снигиревку, пытаются шантажировать власть

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал о том, как рашисты, оккупировав Снигиревку, пытаются шантажировать власть с помощью гуманитарных потребностей населения.

Об этом он сообщил в эфире телепрограммы «FREEDOM».

Как известно, оккупанты около месяца держат жителей Снигиревки фактически в заложниках. Периодически пропагандисты снимают сюжеты о том, что раздают жителям гуманитарную помощь, однако позже выясняется, что, в основном, это либо продукты с местных магазинов, либо та гуманитарная помощь, которую предоставляет официальная власть.

По словам Кима, оккупанты пытались вербовать представителей власти, а также сообщили, что выдают гуманитарную помощь за свою.

— Там, где линия огня, там гуманитарная катастрофа, там мы не можем добраться практически. Ну, если честно, там сложно. Остальная часть области, большая часть Николаевского, весь Вознесенский, весь Первомайский район, там все спокойно, там без изменений, там полным ходом идет подготовка к посевной. Часть Баштанской, которая под оккупацией, Снигиревка плюс – там есть проблемы. Но я вам так скажу – они выходили на контакт, пытались вербовать местное самоуправление, говорят – у нас нет проблем, у нас склады, вы все равно все отдадите, потому что мы будем снимать, что это мы вас тут кормим и так далее. На самом деле, населенные пункты обеспечены, но у оккупантов свои планы, они хотят это забрать, потом под камеру раздать, может, подержат неделю, а потом раздадут, - сказал Ким.

Отметим, на данный момент с оккупантами в Снигиревке активно сотрудничает заместительница Баштанского райсовета Татьяна Мезина.

Напомним, российские террористы, оккупировав Снигиревку в Николаевской области, фактически отрезали ее от гуманитарной помощи, чтоб через время самим раздать еду, снимая это на камеру.

Сняв свой сюжет, оккупанты открыли коридор и позволили завезти в город настоящую гуманитарную помощь.