Глава ОВА Ким рассказал о ходе посевной в Николаевской области

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал о том, как продвигается посевная кампания в области.

Об этом он сказал в телепрограмме FREEDOM.

По его словам, там, где посевы возможны, они происходят. В остальных местах поля сначала надо разминировать.

— На всех полях, где возможны посевы, идет посевная работа, в том числе, госпредприятий и разного вида собственности. Там, где были оккупанты, производится разминирование. Много заявок, много полей и только после этого выходят трактора. Слава богу, там в последнее время подрывов не было на минах, - сказал Виталий Ким.

Напомним, весенняя посевная кампания началась во всех областях Украины, кроме Луганской.