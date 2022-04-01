В Николаеве будут бесплатно раздавать хлеб нуждающимся людям.

Об этом сказал мэр Николаева Александр Сенкевич во время эфира в социальных сетях.

Раздавать хлеб будут около 12 часов, по городу организуют 30 точек.

- Наши волонтеры помогли организовать такую программу, каждый день хлебзавод будет выпекать 8,9 тысяч буханок хлеба. 8 тысяч мы будем раздавать в Николаеве, еще 600 в Галициновской громаде, 300 – в Воскресенской, - сказал Сенкевич.

Эту инициативу финансирует Всемирная продовольственная программа ООН и координирует организация «Тарелка». Адреса раздачи хлеба Сенкевич опубликовал у себя в Facebook.