Медведчука могут обменять до приговора суда, несмотря на его украинское гражданство, - Венедиктова

В случае согласия всех сторон Виктор Медведчук, подозреваемый в государственной измене, может быть обменян на украинских военнопленных и заложников, удерживаемых Россией. Тот факт, что Медведчук является гражданином Украины, не помешает обмену.

Об этом сказала генеральный прокурор Ирина Венедиктова, сообщает «Интерфакс-Украина».

- Я считаю, что если гражданин Украины дает согласие на такой обмен, то такой обмен вполне возможен, - заявила генпрокурор.

Она уточнила, что для проведения обмена не обязательно вынесение судебного приговора по делу Медведчука, однако есть другие нюансы.

- Здесь есть технические особенности. Я думаю, что наоборот (не нужен приговор суда)… Давайте есть слона частями – то есть, посмотрим, как будет продвигаться, и захотят ли вообще россияне себе Медведчука, возможно ли это вообще теоретически. Захочет ли Медведчук такого обмена. То есть, теоретически мы думаем, что захочет. Поэтому будем смотреть, как будет идти процесс, и дальше будем смотреть техническую сторону этого процесса, - пояснила Венедиктова.

Она считает, что Медведчуку изменят меру пресечения.