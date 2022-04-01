Медведчука могут обменять до приговора суда, несмотря на его украинское гражданство, - Венедиктова

В случае согласия всех сторон Виктор Медведчук, подозреваемый в государственной измене, может быть обменян на украинских военнопленных и заложников, удерживаемых Россией. Тот факт, что Медведчук является гражданином Украины, не помешает обмену.
Об этом сказала генеральный прокурор Ирина Венедиктова, сообщает «Интерфакс-Украина».
- Я считаю, что если гражданин Украины дает согласие на такой обмен, то такой обмен вполне возможен, - заявила генпрокурор.
Она уточнила, что для проведения обмена не обязательно вынесение судебного приговора по делу Медведчука, однако есть другие нюансы.
- Здесь есть технические особенности. Я думаю, что наоборот (не нужен приговор суда)… Давайте есть слона частями – то есть, посмотрим, как будет продвигаться, и захотят ли вообще россияне себе Медведчука, возможно ли это вообще теоретически. Захочет ли Медведчук такого обмена. То есть, теоретически мы думаем, что захочет. Поэтому будем смотреть, как будет идти процесс, и дальше будем смотреть техническую сторону этого процесса, - пояснила Венедиктова.
Она считает, что Медведчуку изменят меру пресечения.
- То, что Медведчук сбежал, означает, что теперь у него однозначно должна измениться мера пресечения. И если тогда были какие-то возможности домашнего ареста, то на сегодняшний день уже понятно, что здесь должно быть содержание под стражей. Поэтому после такого обнаружения Медведчука он однозначно должен находиться теперь под стражей и ожидать рассмотрения суда. А дальше мы будем смотреть, что будет происходить непосредственно в процессе, - заявила Венедиктова.