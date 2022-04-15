ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Зеленский с руководством силового блока обсудил, как спасти воинов и мирных жителей Мариуполя

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстрелу подвергся военный аэродром Кульбакино.

После российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрелы Николаева продолжились.

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В данной новости мы будем следить за событиями 16 апреля.

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0:22 Президент Зеленский провел встречу с руководителями силового блока, на которой обсудили вопрос Мариуполя.

- Провел сегодня важную встречу со всеми руководителями силового блока государства. Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины, начальником Генерального штаба, руководителем Главного управления разведки, командующим Национальной гвардией, министром внутренних дел, руководителем Службы безопасности Украины. Также были руководитель Офиса Президента, секретарь Совета национальной безопасности и обороны и глава нашей делегации на переговорах.

- Главная тема – Мариуполь. Детали сейчас не могут быть публичными. Делаем все для спасения наших людей, - сказал Зеленский в своем видеообращении.



00:15 Украинская армия получила из Чехии реактивные системы залпового огня RM-70 Vampire, разработанные в Чехословакии в 1970-е на базе военного грузовика Tatra T813 и унифицированные с советскими БМ-21 «Град», сообщает «Интерфакс-Украина».

00:14 В МВД Украины сообщили, что оккупанты оставили на Киевщине взрывчатку в машинах, растяжки в домах, неразорвавшиеся снаряды и мины на дорогах.

В одном случае местные жители зашли в необследованный взрывотехниками дом. В подвале русские агрессоры оставили растяжку. Три человека получили травмы.

В Бучанском районе бригада электриков направлялась через село Наливайковка. Машина наехала на мину. В результате взрыва водитель и электромонтер получили травмы разной степени тяжести.

В начале апреля 46-летний киевлянин вез матери медикаменты в Вышгородский район. На лесной дороге рядом с селом Феневичи мужчина подорвался на взрывной ловушке. От полученных травм он погиб на месте.



00:11 Находившиеся в оккупации жители Киевской области либо сами надевали белые повязки, чтобы обезопасить себя, либо российские военные заставляли их это делать, но даже наличие такого обозначения не спасало людей от расстрелов.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов, пишет «Интерфакс-Украина».

- Возникали вопросы, почему на телах застреленных, которых мы находим, были белые повязки. Хочу вам сказать, что оккупанты заставляли граждан носить белые повязки – якобы человек был проверен и потому к нему не относились так предвзято, - сказал Небитов.

По его словам, украинцы и сами надевали эти повязки, чтобы обезопасить себя от выстрелов и вывешивали белые ленты на заборы возле своих домов.

- Но, как видим, это не всегда срабатывало, - добавил он.

По словам Небитова, из Макаровского района выезжала колонна автомобилей эвакуированных мирных жителей, машины были отмечены белыми лентами, но все равно подверглись обстрелу российских войск.