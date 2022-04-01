В Госдепе США заявили, что несмотря на протесты РФ, продолжат поддерживать Украину оружием

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс сказал, что угрозы Кремля не смогут вынудить администрацию президента Джо Байдена прекратить поддерживать Украину.

Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на CNN.

- Россияне говорили что-то приватно, что-то говорили публично; ничто не сможет заставить нас отказаться от стратегии, которую мы начали, - заявил Прайс.

Также он заявил, что не может подтвердить какую-либо частную дипломатическую переписку Вашингтона с российскими властями.

- Если обвинения со стороны Кремля заключаются в том, что США и наши партнеры по всему миру оказывают нашим украинским партнерам помощь в безопасности на миллиарды долларов, чего именно требовали наши украинские партнеры, и что наши украинские партнеры используют эту помощь очень эффективно для отражения этой российской агрессии, ну тогда мы виноваты, как обвиняют, - добавил он.

Напомним, Россия направила официальную ноту США, в которой говорилось, что если Вашингтон и НАТО и дальше будут отправлять Украине «самые чувствительные системы» вооружения – это может привести к «непредсказуемым последствиям».